マドゥロ氏（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】麻薬密輸などの罪に問われ、1月に米国に連行されたベネズエラのマドゥロ大統領が26日、ニューヨークの連邦地裁に出廷した。ベネズエラ政府の負担で弁護士の支援を受けられるかどうかなどに関する審理が実施されるとみられる。米メディアによると、本格審理開始までには数カ月から1年以上かかる見通し。裁判所に提出された資料などによると、検察側は、米政府は長年マドゥロ氏