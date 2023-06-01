【プラハ＝岡田浩幸】フィギュアスケートの世界選手権は２６日、プラハで男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス）が９５・８４点で４位につけた。同五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ）は９３・８０点で６位。三浦佳生（同）は７１・０５点で２５位となり、フリーに進めなかった。大会３連覇を狙うイリア・マリニン（米）が１１１・２９点で首位発進した。