フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、最後のジャンプで痛恨のミスが出た。世界選手権（２６日＝日本時間２７日、チェコ・プラハ）のショートプログラム（ＳＰ）では、冒頭の４回転トーループ―３回転トーループの連続ジャンプ、４回転サルコーを着氷。ともに３点台のＧＯＥ（出来栄え点）をマークしたものの、最終３本目のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ