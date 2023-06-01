テレビアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマ「よあけのうた」を歌うjo0jiが、同作の劇伴ワールドコンサート『Jujutsu Kaisen in Concert』の初演ロンドン公演を含む欧州公演に参加することが決定した。【動画】『呪術廻戦』「死滅回游 前編」EDテーマjo0ji「よあけのうた」ミュージックビデオ同コンサートは、6月3日のロンドン公演を皮切りに、オランダ・ロッテルダム、フランス・パリ、ドイツ・ベルリ