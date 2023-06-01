政府は、緊急的な措置として石炭火力発電所の運転制限を4月から1年間解除する方針を固めたことが、関係者への取材で分かりました。発電効率の低い一部の石炭火力発電所は、二酸化炭素の排出量が多いことから、運転制限が設けられています。中東情勢の緊迫化が続き、LNG＝液化天然ガスの調達が難しくなる事態に備えた措置で、28日に開かれる審議会で、方針が示される見通しです。