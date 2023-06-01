男子SP演技する佐藤駿＝プラハ（共同）【プラハ共同】フィギュアスケートの世界選手権第2日は26日、プラハで男子ショートプログラム（SP）が行われ、ミラノ・コルティナ冬季五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）が95.84点で4位、五輪「銀」の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は93.80点で6位につけた。3連覇を狙うイリア・マリニン（米国）が今季世界最高で自己ベストを更新する111.29点で首位。三浦佳生（オ