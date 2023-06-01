アーセナルは今夏の移籍市場で左ウイングの補強を目指しているようだ。26日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。今シーズンのアーセナルは、スペイン代表MFマルティン・スビメンディやイングランド代表MFエベレチ・エゼ、スウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュといった実力者を次々と獲得。カラバオカップ決勝ではマンチェスター・シティに屈したものの、チャンピオンズリーグ（CL）とFAカップで準々決勝