２６日（日本時間２７日）に本拠地・ダイヤモンドバックス戦で開幕戦を迎えるドジャースは、開幕のロースター入りをした２６人を発表した。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）の日本人トリオは順当にメンバー入り。山本はこの日の開幕戦で先発し、朗希はチーム４試合目の３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦、大谷は同５試合目の３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦で