◆フィギュアスケート▽世界選手権第２日（２６日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）は、９５・８４点。４位でフリーに進んだ。冒頭の大技、４回転ルッツを着氷。続く４回―３回転トウループの連続ジャンプ、トリプルアクセルも降りてノーミスの演技を披露した。演技後は両手でガッツポーズ。最終滑走の重圧も押し