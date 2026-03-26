春から初夏にかけて楽しみたい、とろける白桃スイーツが今年も登場♡銀座コージーコーナーから、ジューシーな追熟白桃を贅沢に使った「白桃のショート」と「白桃のパイ」が発売されます。大ぶりにカットされた白桃の果肉は、ひと口で広がるみずみずしさと上品な甘みが魅力。毎年SNSでも話題になる人気シリーズで、季節限定ならではの特別な味わいを堪能できます♪ ご