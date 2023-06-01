きのう、警視庁竹の塚署で防犯意識の向上や交通事故防止などを呼びかけるイベントが行われ、一日署長にサンベルクスの陸上部の選手らが任命されました。きのう、警視庁竹の塚署では犯罪への加担防止や交通事故の防止などを呼びかけるイベントが行われ、一日警察署長にサンベルクスの陸上部の選手らが任命されました。サンベルクスの陸上部は、今年の元日に行われたニューイヤー駅伝でチーム史上最高の5位に入賞し、練習拠点を東京