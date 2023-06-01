海上自衛隊のイージス艦「ちょうかい」防衛省は27日、海上自衛隊のイージス艦「ちょうかい」が米国での改修を終え、巡航ミサイル「トマホーク」を発射する能力を持ったと発表した。国外での試射を経て、実際に運用できるのは日本に帰国する9月ごろの見通し。2022年の安全保障関連3文書で明記された反撃能力（敵基地攻撃能力）の行使を可能とするため、防衛省が各地で進める長射程ミサイル配備の一環。今月31日には陸上自衛隊が熊