三味線の音色にのせて、交通安全を呼びかけました。一日警察署長をつとめた津軽三味線奏者の北村姉妹は、自身の交通安全エピソードを交えながら三味線の音色を披露しました。また、4月から自転車の「青切符」制度が適用されるのを前に、シミュレーターを使用して交通ルールの徹底を呼びかけました。