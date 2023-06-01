米大リーグ機構（ＭＬＢ）は米国時間の２６日、選手のユニホームの売り上げランキングを発表し、１位にドジャース・大谷翔平投手（３１）、２位にドジャース・山本由伸投手（２７）が入った。昨年のワールドシリーズ終了後からの売上数で発表されたランキング。大谷はもはや１位が”定位置”となっており、３０か月連続の１位となった。ＭＬＢは「米国、日本、世界中でもっとも人気がある」と説明した。山本は自己最高位を更