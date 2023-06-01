◆米大リーグブルワーズ―ホワイトソックス（２６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２６日（日本時間２７日午前３時１０分開始予定）、開幕戦の敵地・ブルワーズ戦のスタメンに「６番・一塁」で名を連ねた。待ちに待ったメジャーデビュー戦となる。第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場した村上は、オープン戦で９