米不動産情報サービスのレッドフィンによると、３月調査の米中古住宅販売成約件数は前年比１％減少した。これは１カ月間で最大の減少となると発表。 売り手側では、新規物件は前年比０．３％増加。住宅購入希望者が慎重になっているのは、住宅ローン金利の上昇と経済の不確実性が一因だとしている。 週間平均住宅ローン金利は６．２２％と３カ月ぶりの高水準を記録。日次平均住宅ローン金利は