NY株式26日（NY時間11:09）（日本時間00:09） ダウ平均46342.58（-86.91-0.19%） ナスダック21697.11（-232.72-1.06%） CME日経平均先物52820（大証終比：-400-0.76%） 欧州株式26日GMT15:09 英FT100 9994.65（-112.19-1.11%） 独DAX 22690.97（-266.11-1.16%） 仏CAC40 7808.71（-37.84-0.48%） 米国債利回り 2年債 3.930（+0.045） 10年債 4.368（+0.036） 30年債 4