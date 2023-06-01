■世界フィギュアスケート選手権（日本時間26〜27日、チェコ・プラハ）男子ショートプログラム（SP）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪男子シングル銀メダルの鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）はジャンプのミスが響き93.80点で、6位発進となった。日本勢は佐藤駿（22、エームサービス/明治大）が4位、三浦佳生（20、オリエンタルバイオ/明治大）が25位。ミラノ五輪ではまさかの8位と涙を飲んだ王者イリア・マリニン（21