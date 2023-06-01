【Amazonセール：プラス鉛筆削り】 開催期間：3月27日～4月7日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonで、プラスの電動および手動の鉛筆削りがセール価格で販売されている。セール期間は3月27日から4月7日23時59分まで。 対象となっているのは、上から鉛筆を指して使う「SASITEMI（サシテミ）」シリーズや、車を走らせると鉛筆が削れる「ハシレ！エンピツケズリ！