【Amazonセール：プラス ブックスタンド】 開催期間：3月27日～4月7日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonで、プラスのブックスタンドがセール価格で販売されている。セール期間は3月27日から4月7日23時59分まで。 対象となっているのは、高級感のあるスチール製のブックスタンド。キーボードやノートPCが収納できる棚下スペースがあ