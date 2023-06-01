バングラデシュで約40人が乗ったバスが川に転落し、子どもを含む26人が死亡しました。地元メディアによりますと、バングラデシュ中部のラジバリで25日、フェリー乗り場で待機していたバスが川に転落しました。バスには約40人が乗っていて、これまでに子ども7人を含む26人が死亡したということです。川の深さは約9メートルで、現地当局は転落したバスをクレーンで引き揚げ、行方不明者の捜索を続けています。当時、小型のフェリーが