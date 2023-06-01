日本のアイウエアを世界へ。JINS初のグローバル旗艦店が東京・銀座にオープンします。大きな生け花や万博会場でも展示された美しいアート作品が飾られているのは、28日に銀座にオープンする眼鏡ブランド「JINS」初のグローバル旗艦店。テーマは“日本の「感性」と「革新」の発信”です。ジンズHD・田中仁代表取締役会長CEO：グローバルナンバーワンになろうということで、（銀座の旗艦店は）世界に打ち出していこうという戦略的投