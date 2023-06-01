お笑いタレント・もう中学生（４３）が２５日、日本テレビ「有吉の壁」で結婚を電撃発表した。放送後には自身のＸで、気持ちが伝わる丁寧な文字で書いた直筆書面でも報告。「有吉さんの壁にて、結婚の発表をさせていただきました！！！」と添えた言葉にも、人柄がにじむ。結婚相手はモデル・俳優の恵理（３２）。出演後にはＳＮＳを更新し、丁寧に書かれた自筆の文書をアップ。「日々、心からお世話になっております、もう中学