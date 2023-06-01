理系への進学や、未来のキャリアを思い描けるように女子中高生が企業体験ツアーに参加しました。カカオ豆の中身を見てみたり、顕微鏡をのぞき込んだり。山田進太郎D＆I財団が主催する「Girls Meet STEM」は、企業などが女子中高生を対象にさまざまな企画を提供するツアー形式のプログラムです。26日は、約30人が明治の研究所を訪れました。高校2年生：食品関係の仕事に就きたいが、仕事をしている人と話す機会がなかった。プログラ