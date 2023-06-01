男子で2連覇中フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が現地26日に行われた。男子で3連覇を狙うイリア・マリニン（米国）は、ショートプログラム（SP）で好演技を披露し、自己ベストの111.29点をマークして首位に立った。髪をやや短くしてイメージチェンジしたマリニン。氷上での存在感は、もちろん不変だった。冒頭に4回転フリップを鮮やかに成功。続くトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）も軽やかに跳び、最後