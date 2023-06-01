自転車ＢＭＸフリースタイル・パーク男子で五輪２大会連続入賞の中村輪夢（ウイングアーク１ｓｔ）が今後の目標を明かした。モスバーガーを展開するモスフードサービスとのパートナー契約発表会が２７日に都内で行われ、競技で使用している自転車にモスバーガーロゴが貼られた。「練習に一層気持ちが入る。今年に入って新しい技もできているので、今後の大会で出したい」と力強く語った。イベント内では全国のモスバーガー店