星熊南巫が3月27日午前0時、ソロ活動第2弾シングルとなる新曲「dark」を配信リリースした。同楽曲は、2月19日に渋谷Spotify O-WESTで開催された我儘ラキア解散後の初舞台＜PREDICTION＞で初披露された3曲のうちのひとつ。先ごろ配信リリースされた「HOLLOW EYES」に続き、2曲目の配信リリースとなる。ソロ活動初期のデモ制作を経て完成した「dark」は、切なさと葛藤が交錯する歌声に、豪華バックバンドによるアンサンブルが重なっ