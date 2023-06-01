ビートルズの元メンバー、ポール・マッカートニー（８３）が５月２９日に新アルバム「ダンジョン・レインの少年たち」（原題：ＴｈｅＢｏｙｓｏｆＤｕｎｇｅｏｎＬａｎｅ）を全世界同時発売することを２７日、発表した。ソロアルバム１８作目。「マッカートニー３」（２０年１２月）以来５年５か月ぶりで、全１４曲が収録される。２７日午前０時には、アルバム収録曲「デイズ・ウィ・レフト・ビハインド」（原題：Ｄａ