三重県多気町でタケノコの出荷が始まっています。多気町佐奈地区で採れるタケノコは甘く身が柔らかいのが特徴で、およそ70軒が収穫しています。ことしは良質なタケノコが多く収穫量も去年の倍にあたる30トンを見込んでいます。作業は4月末まで続き、三重県内や名古屋方面への出荷が予定されています。