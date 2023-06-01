ネットワーク品質調査会社のOpensignalは今年2月、「グローバル・モバイル・ネットワーク・エクスペリエンス・アワード2026」を発表。KDDI（au）が8部門中4部門で世界1位を獲得した。 3月上旬にスペイン・バルセロナで開催された世界最大級の通信関連見本市「MWC26」会場において、トロフィーの授与式が行われた。 KDDI コア技術統括本部の古畑和弘ノード技術本部長は「我々が