フランスで、日本人女子留学生が行方不明になった事件の差し戻し控訴審で26日、殺人の罪に問われた元交際相手の男に対し、終身刑が言い渡されました。チリ人のニコラス・セペダ被告は、2016年、フランス東部のブザンソンで、留学していた元交際相手の黒崎愛海さんを計画的に殺害した罪に問われていました。黒崎さんの遺体は発見されていません。セペダ被告は1審、2審ともに、禁錮28年の実刑判決が言い渡されましたが、フランスの最