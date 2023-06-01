東京都の西側を中心に運行する「関東バス」の労働組合は27日、「ストライキをする」と通告していましたが、交渉の結果、回避されることになりました。【写真を見る】「会社側が要求に応じた」関東バス労働組合が27日のストライキ回避を決定午前0時にHPで発表 「地域の交通と従業員の生活を守れるよう」関東バスの労働組合は、今年の春闘で低賃金や長時間労働を理由に離職者が相次ぎ、「人手不足で地域の移動を守ることがで