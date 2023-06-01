東京・池袋のサンシャインシティで、20代の女性店員が男に刺され死亡し、刺した男も自らを刺して死亡しました。26日午後7時すぎ、豊島区東池袋のサンシャインシティ内にあるポケモンセンターで、男が店のレジカウンター内に入り、女性店員の首などを刃物で刺しました。女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。目撃した人は「黒いTシャツを着た男の人がレジのあたりで暴れているふうに見えた」「パニックでもう叫びながら、みん