【歴代ベイブレード ピンズコレクション】 4月中旬 発売予定 価格：1回300円 「歴代ベイブレード ピンズコレクション」ドラグーンストーム タカラトミーアーツは、ガチャ商品「歴代ベイブレード ピンズコレクション」を4月中旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、歴代「ベイブレード」の主人公機をピンズで再現したも