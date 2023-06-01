【ポケモン ぽかぽかびより2】 4月中旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン ぽかぽかびより2」を4月中旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、花とポケモンを組み合わせたマスコットの第2弾。今弾では、ピカチュウ、プリン、トゲピー、ミミロル、ナエトルの全5種がラインナップしており、それぞれ個性あふれるこだわり