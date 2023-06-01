【MBR-04-MkVI トマホーク】 3月27日 出荷開始 価格：4,950円 ウェーブは、プラモデル「MBR-04-MkVI トマホーク」を3月27日に出荷開始する。価格は4,950円。 本商品は「超時空要塞マクロス」に登場するデストロイド「MBR-04-MkVI トマホーク」を1/100スケールでプラモデル化したもの。同社の1/72スケールプラモデルのプロポーション