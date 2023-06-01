【METAL BUILD ソードストライカー -STORE LIMITED EDITION-】 【METAL BUILD ランチャーストライカー -STORE LIMITED EDITION-】 3月27日 発売 価格：各11,000円 BANDAI SPIRITSは、「METAL BUILD ソードストライカー -STORE LIMITED EDITION-」および「METAL BUILD ランチャーストライカー -STORE LIMITED EDITION-