【アメリカ海軍 護衛空母 CVE-84 シャムロック ベイ】 3月27日 出荷開始 価格：11,440円 ハセガワは、プラモデル「アメリカ海軍 護衛空母 CVE-84 シャムロック ベイ」を3月27日に出荷開始する。価格は11,440円。 本商品は、カサブランカ級30番艦「シャムロック ベイ」を1/350スケールでプラモデル化したもの。船体側面 迷彩塗装用のマスキング用型紙図面が付属する。