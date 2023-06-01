【一番くじ ストリートファイター6】 3月27日 順次発売 価格：1回800円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ストリートファイター6」を3月27日より順次発売する。価格は1回800円。 本商品は、対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」のキャラクターたちをモチーフにした一番くじ。A賞とB