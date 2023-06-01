【Amazon：ルンバ ロボット掃除機】 期間：3月27日0時～4月9日23時59分 「Roomba 105 Combo ロボット」（ホワイト） Amazonにて、ルンバのロボット掃除機が特別価格で販売されている。期間は4月9日23時59分まで。 今回、2つの大判円形モップパッド「DualClean モップパッド」を採用し、壁際の水拭き時にパッドが伸縮する「PerfectEdge」技術も搭載したモデル「Roomba Plus 505 Combo