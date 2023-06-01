【Amazon：ロボット掃除機「L40 Ultra CE」セール】 開催期間：3月27日0時5分～4月9日23時59分 Amazonにて、Dreameのロボット掃除機「L40 Ultra CE」がセール価格で販売されている。期間は4月9日23時59分まで。 本製品は、13,000Paの吸引力で、ゴミや取り除きにくい粉塵をすばやく吸い込む。DuoScrub水拭きシステムは2つの高速回転モップで圧力をかけて、頑固な汚れや液体