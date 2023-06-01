２４日、重慶市奉節県を流れる長江の夕暮れ。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶3月26日】中国重慶市奉節県で、夕日に照らされた長江が黄金色に染まり、格別の美しさを見せた。２４日、重慶市奉節県を流れる長江の夕暮れ。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）２４日、重慶市奉節県を流れる長江の夕暮れ。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）