２５日、桂湖公園に咲くフジの花。（成都＝新華社配信／鍾易江）【新華社成都3月26日】中国四川省成都市新都区の桂湖公園で、2本のフジの古木が見頃を迎えている。棚を覆うように咲いた花が房状に垂れ下がり、紫の滝のような光景をつくりだしている。このうち1本は樹齢500年を超え、「中国藤王」と称される。庭園に植えられたフジとしては国内最大かつ最古とされる。２５日、桂湖公園に咲くフジの花。（成都＝新華社配信／包瑞雪