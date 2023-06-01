２４日、ボアオ・アジアフォーラム年次総会のテーマ別フォーラム。（ボアオ＝新華社記者／陳子薇）【新華社ボアオ3月26日】中国海南省博鰲（ボアオ）で24〜27日、ボアオ・アジアフォーラム年次総会が開催されている。政府や国際機関、産業界の代表が参加し、開放と協力のあり方や新たな成長の原動力などをめぐって意見を交わした。参加者からは、海南自由貿易港について、世界的に不確実性が高まり、国際貿易の枠組みが急速に