ニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（深0：00）が、26日深夜に放送。「100回記念ゆぅゆのたこやき本舗 緊急出店！たこ焼き100個食べきらないと帰れませんいや帰りませんSP」と題した企画を届けた。【写真】ダブルピース！『松田好花ANN0』マイク前写真が解禁『ANNX』は、きょうの放送が最後となるということで、松田は「きょうで、松田好花のオールナイトニッポンXは最終回、ちょうど100回目という