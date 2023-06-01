リニア中央新幹線の静岡工区を巡り、着工の前提条件となっていた静岡県とJR東海の対話がすべて完了しました。 【写真を見る】リニア静岡工区 年内着工へ前進環境などの課題について県とJＲ東海の対話完了 静岡工区を巡り、県は「水資源」「生物多様性」「トンネル発生土（ど）」の3分野28項目の課題についての対話を、着工の前提条件として示していました。3月26日(木)に開かれた、リニア工事による環境への影響などを話し合う