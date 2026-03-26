＜フォード選手権初日◇26日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞“砂漠地帯”で行われる今週の米国女子ツアー第1ラウンドが、日本時間午後11時にスタートした。日本勢はフルメンバーの15人が出場。ここから続々とコースに飛び出していく。【写真】砂漠を照らす笑顔渋野日向子のスマイルが全開先陣を切ったのは、1番パー4から第1組でスタートした笹生優花。ティショットをフェアウェイに置き、2打目を1.5メ