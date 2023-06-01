イギリスの公共放送BBCは、アメリカのトランプ大統領のドキュメンタリー番組をめぐり、辞任する会長の後任として、新たにIT大手グーグルの元幹部を任命したと発表しました。BBCが新たな会長に任命したのは、グーグルの元幹部、マット・ブリティン氏（57）です。ブリティン氏は、グーグルに18年間勤務し、ヨーロッパ・中東・アフリカ地域担当のトップなどを歴任。テレビの制作や編集の経験はないということですが、今年5月、正式に