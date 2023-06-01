【Amazon：Apple AirPods 4】 開催期間：3月27日0時～3月31日23時59分 Apple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載+ 延長2年 AppleCare+ for Headphones - AirPods Amazonにて、Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4」が特別価格で販売されている。期間は3月31日23時59分まで。 「AirPods 4」は、H2チップを搭載したワイヤレスイヤホン。ハンズフリーでSiriに応答で