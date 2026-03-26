市場は中東情勢にらみの状況が続く中、為替市場はドル高が優勢となっており、ユーロドルは１．１５ドル台前半まで下落する場面が見られた。ただ、イランが米国の提案に対して正式に返答を送ったとの報道が流れ、ドル高の動きは一服。ユーロドルも１．１５ドル台半ばまで買い戻されている。一方、ユーロ円も同様の動きで１８３円台に一時下落していたが、１８４円台に戻す展開。本日はドル円には追随していない